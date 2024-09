Crime que chocou o Brasil ganha série documental Crime chocante que tirou a vida de Rafael Miguel, aos 22 anos, ganhará produção na Max O conteúdo Assassinato de ator de ‘Chiquititas... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 05/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h12 ) ‌



Rafael Miguel (Foto Reprodução Redes Sociais)

O assassinato do ator Rafael Miguel, conhecido por seu papel no remake de “Chiquititas” do SBT, um dos crimes que chocou o país em 2019, vai virar uma série documental. A produção está sendo desenvolvida pela equipe de direção da plataforma de streaming Max, da Warner.

