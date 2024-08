Danilo Gentili confirmado no maior festival geek do Brasil A 6ª edição tem nova data e local e é organizada pela Secretaria de Cultura (Secult) O conteúdo Danilo Gentili é presença confirmada...

Um novo local, uma nova história para contar. A 6ª edição do ‘Santos Festival Geek’, o maior evento de cultura pop gratuito do País, será recheada de novidades, a começar pela data e local: de 20 a 22 de setembro, no Parque Valongo, o mais novo point turístico e cultural de Santos. O apresentador e comediante Danilo Gentili tem presença confirmada. Organizado pela Secretaria de Cultura (Secult), o Festival reúne anualmente dezenas de atrações dos universos geek, games, séries, cinema, cosplay, entre outros. Em 2023, 85 mil pessoas compareceram a mais de 100 atividades gratuitas.

