Datena vai concorrer contra o próprio filho na TV? Veja detalhes da mudança do apresentador Disputa em família acontecerá nas tardes das emissoras SBT e Band O conteúdo Datena vai concorrer contra o próprio filho na TV? Veja... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 04/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Datena e Joel (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (4), o SBT anunciou oficialmente a contratação de José Luiz Datena. O famoso apresentador será reforço no canal e comandará o programa Tá na Hora, que vem patinando na audiência. Ao que tudo indica, o jornalista será concorrente direto do próprio filho, Joel Datena. Isso porque Joel é quem herdou o comando do Brasil Urgente, na Band.

Não perca os detalhes dessa mudança surpreendente! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Televisão:

Astro de ‘Dawson’s Creek’ encontrou forma inusitada para pagar tratamento de câncer; descubra

Antes de morrer, criador de Chaves deixou recado para o Brasil; saiba qual

Saiba qual pergunta do ‘Show do Milhão’ confundiu os internautas após participante errar