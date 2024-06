Estreia do quadro "Puro Suco com Helen" agita programa É Tudo Nosso! O programa É Tudo Nosso! desta sexta-feira (21), promete diversão e risadas com a presença de convidados especiais. A primeira semifinal...

É Tudo Nosso! tem estreia do quadro “Puro Suco com Helen” (FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT)

O programa É Tudo Nosso! desta sexta-feira (21), promete diversão e risadas com a presença de convidados especiais. A primeira semifinal do concurso de break, quadro novo, música de primeira com Buchecha e o grupo Atitude 67 e mais atrações. Tudo sob o comando de Benjamin Back e o elenco formado por Mano, Helen Ganzarolli, Victor Sarro e Jorginho, além da banda Tião e os Bravos.

