Ex-mulher de Nahim causa polêmica ao permitir cachorro lamber corpo do famoso no caixão

Vídeo: Ex-mulher de Nahim deixa cachorro lamber corpo do famoso no caixão e cena choca

Na noite desta quinta-feira (13), uma cena gerou polêmica na web. Andréia, ex-esposa de Nahim levou um cachorro de estimação para o velório do famoso que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nas imagens divulgadas, o pet chega a se escorar no caixão do cantor e parece lamber o cadáver. Veja vídeo no link.

