Grande final do "É Tudo Rima" no É Tudo Nosso! Sexta-feira (24), será a grande final do “É Tudo Rima” no É Tudo Nosso!, no SBT. Maria MC e Kroy MC disputam para ver quem leva o...

É Tudo Nosso: Maneva, MC Ryan e Xamuel disputam a grande final (FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT)

Sexta-feira (24), será a grande final do “É Tudo Rima” no É Tudo Nosso!, no SBT. Maria MC e Kroy MC disputam para ver quem leva o cordão do ovo de ouro. No palco, ao lado de Benja, Mano, Helen Ganzarolli, Victor Sarro e dos outros participantes que estiveram na competição, cada um terá 30 segundos para se apresentar e depois rebater. DJ Aluado faz os beats e AND apresenta as batalhas.

