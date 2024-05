Homem é flagrado vendendo água das doações em meio a calamidade no RS Em meio a luta diária das vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, um homem resolveu se aproveitar da situação de calamidade...

Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 27/05/2024 - 11h18 (Atualizado em 27/05/2024 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share