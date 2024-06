Nova música de Zé Felipe é retirada das plataformas de streaming por falta de autorização A nova música de Zé Felipe, "Desilusão MTG", foi retirada das plataformas de streaming. A faixa, uma parceria com MC Jacaré e Loirinprod...

Zé Felipe (Foto: Reprodução)

A nova música de Zé Felipe, "Desilusão MTG", foi retirada das plataformas de streaming. A faixa, uma parceria com MC Jacaré e Loirinprod, é uma versão com batidas de funk da canção "Não Tente Me Impedir", sucesso de Bruno e Marrone.

Nova música de Zé Felipe é derrubada das plataformas por falta de autorização; entenda

