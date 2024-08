Novidades sobre A Fazenda 16: Diana Santana na mira! Com a estreia de A Fazenda 16 se aproximando, um novo nome na lista de possíveis participantes tem gerado burburinho na web. Segundo... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 13/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h17 ) ‌



Diana Santana (Foto Reprodução Redes Sociais)

Com a estreia de A Fazenda 16 se aproximando, um novo nome na lista de possíveis participantes tem gerado burburinho na web. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Record está considerando o nome de Diana Santana, ex-assistente de palco do Domingo Legal (SBT), para o elenco.

