Pantone revela a cor do ano de 2025; descubra O tom sofisticado substitui o acolhedor Peach Fuzz e promete impactar moda e design O conteúdo Pantone revela a cor do ano de 2025;... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 05/12/2024 - 17h51 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h51 )

A tão aguardada escolha da cor do ano de 2025 foi finalmente revelada! Após o domínio do tom pastel Peach Fuzz em 2024, a Pantone optou pelo sofisticado e envolvente Mocha Mousse como a principal tendência para o próximo ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (05.12) e, de acordo com a Pantone, a nova cor promete trazer uma sensação única de elegância e apelo sensorial, conquistando seu espaço na moda e no design.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e descubra mais sobre essa nova tendência!

