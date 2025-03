Shrek 5 ganha teaser e confirma Zendaya no elenco; assista! Eddie Murphy, Mike Myers e Cameron Diaz voltam para a nova aventura, que estreia em 2026. O conteúdo Shrek 5 ganha teaser e confirma... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 04/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h26 ) twitter

Shrek (Foto Reprodução Redes Sociais)

A aguardada sequência Shrek 5 foi oficialmente anunciada, trazendo de volta Eddie Murphy, Mike Myers e Cameron Diaz para reprisar seus icônicos papéis. Além do retorno do elenco original, a animação contará com a participação especial de Zendaya, uma novidade que animou os fãs.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão para saber mais sobre essa emocionante novidade!

