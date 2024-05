The Noite: Encontro de gerações da música sertaneja O The Noite com Danilo Gentili desta quarta-feira, 22 de maio, vai juntar duas gerações da música sertaneja: Fernando & Sorocaba,...

The Noite promove encontro de gerações da música sertaneja (FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT)

O The Noite com Danilo Gentili desta quarta-feira, 22 de maio, vai juntar duas gerações da música sertaneja: Fernando & Sorocaba, uma das maiores duplas do Brasil, com mais de 1 bilhão de views no Youtube e quase 5 milhões de ouvintes no Spotify, e a jovem cantora paraguaia Fiorella, de apenas 15 anos, que contabiliza mais de 35 milhões de visualizações em suas faixas e já é notoriamente reconhecida por sua potência vocal.

