Titi Müller não aguentou mais trabalhar viajando e tentou se sabotar na TV: ‘Queria quebrar um pé’ Apresentadora revelou exaustão extrema durante entrevista no programa Engatilhadas O conteúdo Titi Müller não aguentou mais trabalhar... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

Titi Müller (Foto: Instagram)

Titi Müller abriu o coração recentemente sobre o esgotamento que viveu ao longo de sua carreira na televisão. Durante sua participação no programa Engatilhadas, da Dia TV, a apresentadora relembrou momentos difíceis de sua trajetória, chegando ao ponto de desejar se machucar para fugir do trabalho. Veja um trecho da entrevista com Titi logo abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e descubra mais sobre a luta de Titi contra o esgotamento!

