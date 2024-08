Últimas Compras de Silvio Santos Revelam Curiosidades Surpreendentes O apresentador Silvio Santos fez compras inusitadas na internet durante seus últimos anos de vida, revelou o neto, Tiago Abravanel... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 19/08/2024 - 09h07 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h07 ) ‌



Silvio Santos (Foto: X)

O apresentador Silvio Santos fez compras inusitadas na internet durante seus últimos anos de vida, revelou o neto, Tiago Abravanel. Entre as aquisições, destacava-se um tabuleiro de Ouija, conhecido por sua suposta capacidade de comunicação com “seres do além”.

