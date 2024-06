Virginia Fonseca se surpreende ao descobrir cabelos brancos aos 25 anos

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Instagram)

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, surpreendeu seus seguidores ao revelar que encontrou vários cabelos brancos. Enquanto se preparava no camarim do SBT para gravar seu programa, a influenciadora digital ficou surpresa com a descoberta e se mostrou preocupada com a situação, principalmente, por ter apenas 25 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Televisão - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Televisão - Feed TV



• Nova música de Zé Felipe é derrubada das plataformas por falta de autorização; entenda

• Filha de Virgínia Fonseca descobre o verdadeiro nome de Leonardo e tira risadas da família

• Poliana Rocha tenta contornar possível briga com Leonardo: ‘Quebradeira’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.