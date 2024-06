Famosos e TV |Do R7, com informações da Agência Estado

Fernanda Paes Leme nega boatos sobre fim de amizade com Bruno Gagliasso Atriz fez aniversário na última terça-feira, o ator não mandou parabéns pelas redes sociais e os fãs estranharam

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, esposa de Bruno Gagliasso, são amigas há 20 anos (Reprodução Instagram @gioewbank)

Na última terça-feira (04), a atriz Fernanda Paes Leme comemorou seus 41 anos. Mesmo com muitas homenagens nas redes sociais, os seguidores sentiram a falta de publicações por parte do também ator, Bruno Gagliasso, gerando rumores sobre um distanciamento.

A artista se pronunciou, sobre as especulações, nesta quarta-feira. “Algumas pessoas estão perguntando: ‘fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?’. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado”.

“Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou”, concluiu a atriz.

No aniversário do Bruno, no dia 13 de abril, já rolou um climão entre os dois. A atriz mandou uma mensagem para ele, que ignorou.

“Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns”

Antes das 24 horas que a publicação fica na rede social, ela apagou a homenagem.

Ambos se conheceram há mais de duas décadas, e Fernanda divide a apresentação do podcast Quem Pode Pod, com Giovanna Ewbank, esposa de Bruno.