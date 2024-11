Flávio Leimig, de Reis, reflete sobre maturidade e mudanças da vida em novo espetáculo O ator escreve e produz a peça, além de protagonizar Vira Tempo ao lado de Wolney Oliveira, de Neemias Famosos e TV|Gabriel Alberto, do R7 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 ) twitter

Flávio Leimig escreve, produz e protagoniza o espetáculo Vira Tempo Divulgação

Flávio Leimig pode ser visto em Reis e agora, no intervalo entre as temporadas da série, volta ao teatro após seis anos. Vira Tempo, espetáculo que estreia neste mês, é escrito e idealizado pelo ator e roteirista. Ao R7, Flávio conta como surgiu a ideia do texto e como tem sido o processo de ensaios da peça.

Como o nome indica, o espetáculo mostra como a percepção sobre o tempo se modifica ao longo da vida.

“As nossas prioridades mudam com o avanço da idade, quando ficamos mais maduros, pensamos duas vezes antes de fazermos algo. Isso é natural do ser humano. [Na peça] trazemos diversas situações da vida, de relacionamento, famílias, queria falar sobre isso, de como as relações mudam também”, explica Flávio.

Flávio Leimig divide o palco com Wolney Oliveira na peça Arquivo Pessoal

O ator continua e revela que Vira Tempo se propõe a levar reflexões para a plateia por meio de nove capítulos sequenciais de uma forma leve: “Vamos mexer com sentimentos, como a ansiedade”.

‌



O espetáculo marca o retorno de Flávio aos palcos após seis anos, a primeira vez no Rio de janeiro, o que torna tudo ainda mais significativo. O ator deixou a terra natal em busca de focar na TV e no cinema, e vive Jabez a partir da décima primeira temporada da superprodução da RECORD.

“Estava sentindo muita falta de estar em um palco e poder experimentar novamente, principalmente no Sudeste. O texto é meu, mas não seria nada se não tivesse um entorno que tenho de produção, direção, todo mundo. Tenho certeza de que vai valer muito a pena”, garante.

‌



Flávio tem ensaiado com Wolney enquanto não volta a gravar Reis Arquivo Pessoal

Na peça, Flávio divide a cena com Wolney Oliveira, o Zabai de Neemias. Os dois se conheceram por meio de um casal de amigos e a presença do ator foi fundamental para a concretização do projeto. “Admiro muito a disponibilidade dele, acho que por isso deu certo muito rápido”, elogia.

Ao ser questionado sobre como funciona sua relação com o tempo, Flávio destaca ter um olhar mais nostálgico para as situações.

‌



“Sou muito intenso em tudo o que faço. Sou muito ansioso e minha equipe sabe disso, mas é uma ansiedade que não me prejudica. Tenho uma relação boa com o tempo, o respeito muito. Fico com medo do tempo passar para as pessoas que gosto, tenho que aprender a lidar melhor com isso. No entanto, na minha vida acredito que ele tenha me feito cada vez melhor”, confidencia o ator.

O idealizador e roteirista espera que a peça impacte positivamente o público e faça as pessoas refletirem sobre a relação individual que tem com o tempo.

“Vai despertar uma curiosidade, a mensagem principal do projeto é trazer a reflexão de que as coisas têm que ser como elas são, e precisamos aprender a lidar com o que não podemos controlar, entender que a vida é feita de ciclos e saber encerrá-los de forma mais madura. Vai impactar conforme a vivência e o estágio da vida em que você está”, garante.

Serviço:

Onde: Cine Teatro (BarraPoint Shopping - Av. Armando Lombardi, nº 350, 3º Piso – Barra da Tijuca | Ao lado do metrô Jardim Oceânico)

Quando: 19 e 25 de outubro, às 20h30