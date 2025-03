Gene Hackman deixa fortuna de US$ 80 milhões, mas não inclui os filhos, diz site O testamento de Hackman, assinado em 2005, nomeia a esposa, Betsy Arakawa, como sucessora do fundo fiduciário Famosos e TV|Do R7 14/03/2025 - 17h02 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h36 ) twitter

O ator Gene Hackman deixou uma fortuna avaliada em mais de US$ 80 milhões para sua esposa, Betsy Arakawa, e não mencionou seus três filhos no testamento. A decisão do ator de “Operação França” e “Os Imperdoáveis” pode desencadear uma disputa judicial, especialmente após a morte do casal em fevereiro deste ano. As informações são do site TMZ, que afirmou ter tido acesso aos documentos.

Arakawa faleceu no dia 11, vítima de um hantavírus transmitido por ratos, e Hackman morreu sete dias depois, provavelmente por causas naturais. A diferença no tempo entre os óbitos impede a divisão simultânea dos bens, conforme a legislação do Novo México, o que gera questionamentos sobre o destino da herança.

O testamento de Hackman, assinado em 2005, nomeia Arakawa como sucessora de seu fundo fiduciário, mas a pianista, por sua vez, determinou que seus bens fossem destinados a instituições de caridade e ao pagamento de dívidas médicas, caso o marido também estivesse falecido.

A ausência de qualquer menção aos filhos do primeiro casamento de Hackman com Faye Maltese — Christopher Allen, 65, Leslie Anne, 58, e Elizabeth Jean, 62 — gerou polêmica e pode resultar em uma batalha legal. Christopher Allen já contratou o renomado advogado Andrew M. Katzenstein para avaliar a possibilidade de contestar a divisão dos bens.

O mistério sobre a relação de Hackman com seus filhos também adiciona complexidade ao caso. Embora o ator tenha admitido ter perdido contato com Christopher ainda na infância, ele manteve uma relação mais próxima com Leslie e Elizabeth nos últimos anos, embora sem registros de encontros frequentes.