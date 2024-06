'Gênesis': atores comentam desafio de gravações em meio à pandemia

Alto contraste

Igor Rickli dará vida a Lúcifer em 'Gênesis'

Os atores Carlo Porto e Igor Rickli, intérpretes respectivamente de Adão e Lúcifer, em Gênesis, a nova superprodução da Record TVque estreia dia 19 de janeiro, conversaram com o R7 e, ao portal, contaram como foi rodar a novela em meio à pandemia do novo coronavírus. As gravações aconteceram em várias locações: pelo Brasil, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e no exterior, em Marrocos.

"Eu gravei no Marrocos, mas nossas gravações foram interrompidas. E voltamos para o Brasil. Mais a maior parte das minhas foram gravadas no Rio mesmo", contou Rickli. "Acho que todos nós estamos vivendo um momento inédito em nossas vidas. Ver o mundo fechando e a gente se isolando, não podendo estar em contato com o outro... Parece surreal, coisa de ficção. Foi duro encarar essa realidade", acrescentou o ator.

Já no Brasil, Rickli disse que teve a covid-19. O ator classificou a doença como "assustadora". "Porque estava no início da pandemia e não tínhamos tantas informações. E o que tinha era desencontrado. Foi um momento tenso. Fiquei muito preocupado com a minha família", relembrou o artista, já recuperado.

Quanto ao trabalho e a expectativa para a estreia da novela, Rickli foi direto: "A novela está sensacional. Existe muito capricho e cuidado!".

Carlo Porto será Adão, o primeiro homem criado por Deus

Quem também exaltou o trabalho da dramaturgia da emissora foi o ator Carlo Porto, que viverá Adão. "A Record tem um time de profissionais muito competente. Direção, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, enfim....tem uma galera dando duro pra fazer uma trabalho nota 10. Trabalhar cercado de gente assim acaba sendo muito enriquecedor e prazeroso", disse.

Diferentemente de Rickli, Porto teve suas cenas gravadas no Rio Grande do Sul e no Paraná. Ele contou que passou várias semanas longe de casa, "quase desligado do mundo exterior". "Trabalhar desta forma faz com que a gente se envolva ainda mais com aquilo que fazemos e o projeto ganha com isso. A equipe vira uma família. Chega um hora em que as pessoas se entendem no olhar", afirmou.

Porto contou que quando as gravações foram suspensas, ele já havia terminado de rodar toda as suas cenas que pertencem à primeira fase da novela. Isso aconteceu em fevereiro. "Para mim foi ótimo assim, porque no mês seguinte eu pude entrar em isolamento focando na minha vida pessoal", disse.

Em agosto, Carlo e a mulher, Liah Soares, tornaram-se papais com a chegada da pequena Maria Liz. O ator ainda comemora o nascimento da filha. "Não poderia ter sido melhor. Estávamos inteiros na chegada da nossa filha... Nos preparamos pra vinda dela com muita calma, estudamos bastante. E acabou sendo tudo perfeito. Tivemos um parto lindo e ela tá crescendo que é uma beleza", contou o ator.

Escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e com direção geral de Edgard Miranda, Genêsis estreia dia 19 de janeiro.

