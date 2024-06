'Gênesis': Cassia Linhares gravou em arca com animais de verdade

Alto contraste

Atriz viverá esposa de Noé

Cassia Linhares vai viver Naamá, esposa de Noé (Oscar Magrini), em Gênesis, que estreia na próxima terça-feira (19) na Record TV. Em conversa com o R7, a atriz deu detalhes dos bastidores e das gravações da fase de Noé.

"A verdade é que a gente quis mostrar todo o processo da fé, do apoio, da relação em família, tivemos um respaldo bem grande da Record, do Edgard Miranda (diretor), com bastante conteúdo pra gente poder mergulhar no contexto", declarou Cassia, que falou mais sobre a personagem.

"Ela não ouvia as histórias, não ouvia a conversa de Noé com Deus, e, mesmo assim, acreditou. Ela saiu de uma família com hábitos totalmente diferente e se apaixonou por aquele homem que ouvia a voz do Senhor e acreditou na missão dele. Ela esteve ao lado dele o tempo todo, é uma mulher muito forte."

Cassia e Oscar em cena como Naamá e Noé, respectivamente

A atriz aproveitou para falar da relação de trabalho com Oscar Magrini, parceiro dela em cena.

"Ele é incrível, mergulha em tudo, é um ator maravilhoso! A gente já se conhecia, mas nunca tinha trabalhado juntos e formou uma parceria muito legal. Ele é bem intenso e isso foi ótimo para a personagem", exaltou.

Cenário realista e animais de verdade

As cenas da Arca de Noé e do Dilúvio são uma das mais aguardadas da nova superprodução bíblica. Além dos equipamentos cinematográficos e efeitos especiais, Cassia conta que a direção investiu para que as imagens fossem as mais reais possíveis.

"As cenas foram incríveis, até porque o cenário estava muito bem feito, tudo mais realista possível. O tempo todo que nós ficamos na arca tinham vários animais de grande porte, búfalo, vaca, boi, coruja, porco, faisão, águia, lagartos... Junto com a gente gravando. Foi bem interessante", relatou a atriz.

"A construção da arca, a gente teve a oportunidade de ter uma arca pré-construída na área externa na cidade cenografia e outra construída dentro do galpão lá nos estúdios da Record. Foi tudo o mais real possível", completou.

