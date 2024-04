'Gênesis' bate recorde e alcança o segundo melhor desempenho desde a estreia no Rio de Janeiro

Alto contraste

Na noite de segunda-feira (26), a superprodução Gênesis registou, no Rio de Janeiro, o segundo melhor desempenho desde a estreia, no dia 19/02, e também consolidou o segundo lugar isolado. Na faixa das 21h54 às 22h47, a produção registrou recorde de audiência e share, com média de 5,5 pontos e 6%, respectivamente. O pico foi de 6 pontos. Com este resultado, a novela da RECORD ficou à frente do SBT com mais de três pontos de vantagem, já que marcou 2,4 pontos no mesmo horário.

Em São Paulo, o capítulo que mostra o pacto de Deus com Noé (Oscar Magrini), também garantiu a vice-liderança isolada com 3,8 pontos de média, 4,4 pontos de pico e share de 6,6%. No embate, o canal em terceiro, que exibia novelas, registrou 3,2 pontos de média.

Gênesis é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem a direção-geral e artística de Edgard Miranda

A superprodução é exibida às 21h45, de segunda a sexta, e também está disponível no PlayPlus.com.