'Hoje em Dia' garante segundo lugar isolado na manhã desta quinta-feira No Rio de Janeiro, programa também venceu a concorrente com 3,3 pontos x 2,0

O 'Hoje em Dia' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h (RECORD)

Nesta quinta (8), o Hoje em Dia garantiu o segundo lugar isolado na audiência com 4,2 pontos de média, contra 2,5 do SBT, que ficou em terceiro lugar. No ar das 10h às 11h50, o programa comandado por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, também registrou pico de 4,7 pontos e share de 14,1%.

No Rio de Janeiro, o programa também consolidou a vice-liderança isolada com média de 3,3 pontos, pico de 3,8% e participação de 10,4%. A terceira colocada, SBT, marcou média de 2,0 pontos.

O matinal exibiu os quadros Aconteceu no Mundo (10h47 às 10h54), Receita do Chef (11h08 às 11h30) e Diário das Celebridades (11h42 às 11h50) que também ficaram na vice-liderança isolada em suas respectivas faixas de exibição.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.