Igor Rickli revela desafios para interpretar Lúcifer em 'Gênesis' O ator contou que precisou encontrar as suas sombras e lidar com elas para dar vida ao seu 5º papel bíblico na Record TV

Igor Rickli viverá Lúcifer em 'Gênesis'

Em Gênesis, a mais nova novela da Record TV, que estreia no dia 19 de janeiro, o ator Igor Rickli dará vida a Lúcifer. Esse é o quinto projeto bíblico do ator na emissora e ao R7 ele contou como se preparou para encarnar o vilão.

"Maior desafio foi encontrar as minhas sombras e lidar com elas durante a composição. É um personagem difícil, complexo e que tem um peso mesmo de interpretá-lo. Encontrar esse lugar do Lúcifer não foi fácil. É uma doação muito grande como intérprete", afirmou.

Apesar de já conhecer a história, o artista disse que estudou muito a história de Lúcifer antes das gravações. "Li muita coisa, vi muitos filmes, mas o principal foi essa busca dentro de mim. Tentamos vibrar na luz, porque a vida fica melhor, mas quis entrar em contato com as minhas sombras. Fiquei muito pesado, esgotado físico e mentalmente nessa jornada, mas foi muito interessante para entender o psicológico desse papel."

Assim como parte do elenco, o pai de Antônio também precisou encarar uma mudança no visual e deixou o cabelo loiro. "Não tenho problema nenhum em mudar o visual para compor um personagem. Eu entro por inteiro no processo. Mas, não vou mentir, estou cheio de vontade de terminar as gravações e raspar a cabeça", brincou.

Além da dificuldade que o personagem exige, Igor também teve que encarar a pandemia da covid-19. As gravações de Gênesis foram interrompidas e o ator que estava no Marrocos com parte do elenco da novela precisou retornar ao Brasil sem saber que ficaria 7 meses afastado.

"Todos nós estamos vivendo um momento inédito em nossas vidas. No meu retorno (do Marrocos ao Brasil), eu tive covid e foi bem assustador, porque estava no início da pandemia, não tínhamos tantas informações e o que tinha era desencontrado. Foi um momento tenso. Fiquei muito preocupado com a minha família", revelou.

Outros grandes nomes já foram confirmados no elenco da superprodução bíblica, como Flávio Galvão, Oscar Magrini, Francisca Queiroz, Giuseppe Oristanio.

