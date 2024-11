Imagem do túmulo de Silvio Santos viraliza e causa revolta entre fãs O apresentador está enterrado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, um local bastante discreto, reservado para figuras públicas e com acesso restrito Famosos e TV|Gabriela Pastorelli, do R7 13/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h43 ) twitter

Muitos internautas expressaram indignação com a falta de respeito à privacidade de uma figura tão querida pelo público Reprodução/TikTok/@user4621002310009

Um suposto fã de Silvio Santos divulgou nas redes sociais um vídeo mostrando o túmulo do apresentador. As imagens rapidamente se tornaram virais na internet, gerando grande revolta entre seus admiradores.

Ele está enterrado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, um local bastante discreto, reservado para figuras públicas e com acesso restrito. A família do apresentador optou por manter sua sepultura em um espaço privado, onde a visitação é restrita a familiares e amigos íntimos, com a intenção de preservar a memória e o respeito à sua trajetória.

Muitos internautas expressaram indignação com a falta de respeito à privacidade de uma figura tão querida pelo público. “A família não tinha proibido? Achei sem noção”, disse um usuário.

Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos Reprodução/TikTok/@user4621002310009

O incidente levanta questões sobre o limite entre a curiosidade pública e o respeito à memória de personalidades, que, mesmo após falecerem, continuam sendo alvo de atenção nas redes sociais.

“Como você conseguiu? Dizem que só familiares podem visitar esse cemitério e, mesmo assim, têm que pedir permissão”, comentou uma espectadora.

Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, devido a complicações de saúde decorrentes de um quadro grave de insuficiência renal.

Ele estava internado havia algumas semanas em um hospital de São Paulo, onde foi submetido a tratamento, mas não resistiu.

Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos ficou conhecido por sua longa carreira no SBT e por se tornar um dos maiores nomes da comunicação no Brasil.

Sua morte deixou um grande legado e causou comoção entre fãs e colegas de profissão, que o reconheceram não apenas pelo talento, mas também pela personalidade carismática e pelo impacto duradouro na mídia nacional.