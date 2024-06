Iran Malfitano celebra papel em 'Gênesis': 'Muito prazeroso'

Famosos e TV |Do R7

Ator caracterizado como Tubalcaim

Iran Malfitano é mais um dos grandes nomes do elenco da nova superprodução bíblica da Record TV: Gênesis, que estreia na próxima terça-feira (19). Na trama, o ator vai viver Tubalcaim, filho de Lameque (Jayme Periard), e comemorou a oportunidade de fazer parte de mais um trabalho na emissora.

"É muito bom participar de mais uma produção bíblica. A Record coloca bastante qualidade nessas produções, a gente faz com muito carinho, muito cuidado. Então, é muito prazeroso estar mais uma vez envolvido numa produção bíblica", vibrou, antes de dar detalhes sobre o personagem. "Eu vou viver Tubalcaim, filho de Lameque, primeiro homem que, na Bíblia, trabalhou com cobre e com ferro. Mais uma vez, vai ser muito prazeroso. Tenho certeza que todos que assistirem vão gostar."

Iran também falou sobre a parceria com os colegas de cena e da fase do Dilúvio. "Eu digo que sou muito sortudo, porque sempre estou em núcleos interessantes nas produções bíblicas, e desta vez, não foi diferente. São artistas excepcionais, pessoas gentis em cena. Foi incrível trabalhar com essas pessoas", exaltou.

Iran com os colegas de elenco e núcleo

"O Fernando Roncato (Jabal) é um querido, eu já conhecia o trabalho dele. O Sergio Abreu (Jubal) há mais de 15 anos eu já tinha trabalhado com ele, então, foi um reencontro muito gostoso. E eu poderia falar do Jayme Periard (Lameque) durante muito tempo, é um ator que admiro bastante", completou.

Gênesis vai ao ar na Record TV a partir da próxima terça-feira (19), às 21h. A novela será dividida em sete fases; Criação; Dilúvio; Torre de Babel; Ur dos Caldeus; Abraão; Jacó e José. Ao longo da trama, importantes acontecimentos bíblicos serão retratados, como, por exemplo: Adão e Eva no Éden, o dilúvio, a arca de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra.

