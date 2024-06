Jessika Alves vive vilã pela 1ª vez em ‘Gênesis’ e entrega: ‘Desafio’

Alto contraste

Jessika Alves fará 1ª vilã da carreira

Jessika Alves vai fazer sua estreia como vilã ao interpretar Shakia em Gênesis, que vai ao ar na Record TV a partir desta terça-feira (19). Em entrevista ao R7, a atriz deu detalhes da personagem.

"Shakia é uma vilã, mas eu não gosto muito desse esteriótipo de colocar em caixinhas, porque ela ressignificou o que aconteceu com ela de uma forma não positiva e chegou em uma vingança", explicou.

"Ela passa a fase inteira em busca desse objetivo — essa vingança é o que move ela — através das pessoas que a magoaram profundamente. Ela não tem família, então, foi criada dentro do castelo e foi treinada para ser uma das sacerdotizas. A personagem acaba descobrindo que todo mundo mentiu pra ela a vida inteira e é isso que desenvolve o sentimento de vingança e ódio", completou.

Jessika ainda disse que, por ser a primeira vez que atua em um papel do tipo, ela teve de descobrir aspectos próprios que nunca tinha conhecido antes: "Eu tive que entender da onde vem essa mágoa e você acaba encontrando a Shakia que tem dentro de você. Acho que todo mundo já passou por alguma mágoa. É muito de como cada pessoa ressignifica esse sentimento, que pode torná-la rancorosa e vingativa ou mais madura e mais forte".

Contudo, a artista falou que o desafio foi a melhor parte do trabalho, tanto pessoal, como profissionalmente. Jessika entregou que, por isso, "desenvolveu uma potência" dentro de si.

"Isso desenvolve também a nossa empatia. Porque eu, no caso, não tenho nenhum ódio como ela tem assim (risos). Consigo entender tudo o que ela faz, acho que não precisava ser assim, tão radical", avaliou

Shakia, que será representada na fase Ur dos Caldeus, é uma personagem forte, que aprendeu a ler, escrever e se defender. Caso ela existisse nos dias de hoje, Jessika a veria como uma mulher privilegiada: "Talvez, por isso, ela tenha muita convicção do que quer. Ela tem uma força e não se abala perante a homem nenhum. Inclusive, as pessoas com quem ela se alia são homens e ela comanda todo mundo, ela dita as regras e os planos. Ela é muito inteligente e articulada. Eu acredito que ela seja uma mulher um pouco a frente de seu tempo", falou.

