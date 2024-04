Jorge Mesquitta agradece parceria de Andrea Avancini em Até Onde Ela Vai Atriz é a preparadora de elenco da série exclusiva do Univer Vídeo, que estreia no dia 11 de março

Jorge Mesquitta elogia Andrea Avancini Jorge Mesquitta elogia Andrea Avancini (Reprodução/Instagram)

Jorge Mesquitta é um dos nomes que estrelam Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, dirigida por Felipe Cunha e protagonizada por Louise Clós. E em seu perfil oficial do Instagram, o ator, que vive Mateus no projeto, agradeceu à parceria de Andrea Avancini, preparadora do elenco da produção.

“Gratidão pela troca. Atriz maravilhosa e preparadora oficial deste projeto”, escreveu a atriz.

Jorge Mesquitta é Mateus na série Jorge Mesquitta é Mateus na série (Reprodução/Instagram)

Conhecido por viver Nebate em Reis, onde foi dirigido por Felipe Cunha, Jorge interpreta um dos homens da vida de Bárbara, personagem de Louise Clós em Até Onde Ela Vai. Com dez episódios, a série é baseada em fatos reais.

Fique ligado! Até Onde Ela Vai estreia no dia 11 de março no Univer Vídeo.