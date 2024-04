'Jornal da Record' marca mais que o dobro da audiência da concorrente em São Paulo Programa marcou o segundo maior share do ano no Rio de Janeiro

'Jornal da Record' vai ao ar em cinco edições diárias 'Jornal da Record' vai ao ar em cinco edições diárias (RECORD)

Nesta segunda-feira (4), o Jornal da Record registrou, em São Paulo, 8,6 pontos de média e ainda atingiu pico de 9,9 pontos, além de participação de 13,8%. A apresentação, na noite de ontem, foi de Salcy Lima e Celso Freitas.

No ar no horário nobre, entre 19h55 e 21h, o programa conquistou o segundo lugar absoluto e abriu larga vantagem sobre SBT e Band, que marcaram 4,2 e 3,3 pontos de média, respectivamente.

Na maior parte do confronto, os canais concorrentes exibiram seus telejornais. Contra o SBT Brasil, no ar das 19h44 às 20h35, o placar foi de de 9,2 x 4,4 pontos de média. E o Jornal da Band, transmitido entre 19h20 e 20h32, anotou 4,1 pontos de média, menos da metade que a RECORD, que ficou com 9,3 pontos de média, com o Cidade Alerta e o Jornal da Record.

No Rio de Janeiro, o jornalístico também garantiu a vice-liderança absoluta com o segundo maior share do ano, 13%. A média foi de 8 pontos, com pico de 8,8 pontos. O SBT assegurou 2,8 pontos, enquanto a Band registrou 1,8 ponto. O confronto com os telejornais também foi favorável à RECORD. Em relação ao SBT Brasil, o placar foi de 7,9 x 2,8; e ao Jornal da Band, de 7,9 x 2 pontos de média.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP e GRJ