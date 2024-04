'Jornal da Record' tem quase o triplo da audiência de telejornal concorrente 

Alto contraste

A+

A-

O Jornal da Record começa às 19h55. O Jornal da Record começa às 19h55. (Antonio Chahestian/Record TV)

Em São Paulo, o Jornal da Record marcou quase o dobro da audiência do Jornal da Band e se aproximou de quase o triplo da média do SBT Brasil, na noite desta segunda (01).

Com apresentação de Christina Lemos e Celso Freitas, o JR registrou média de 8,8 pontos, pico de 9,5 e share de 13,8%, consolidando o segundo lugar isolado em seu horário de exibição, das 19h55 às 21h. Na mesma faixa, o SBT, com o telejornal e A Infância de Romeu e Julieta, alcançou 3,4 pontos e acabou em quarto lugar. A Band ocupou a terceira posição, ao anotar 3,7 pontos, com a transmissão do Jornal da Band e O Melhor da Noite.

O SBT Brasil, no ar entre 19h45 e 20h44, obteve média de 3,2 pontos, ficando na quarta colocação, com praticamente 1/3 da média do Jornal da Record. Na terceira posição, o Jornal da Band registrou 4,5 pontos, quase a metade do índice do JR.

No Rio, a vantagem sobre as concorrentes também foi expressiva. O Jornal da Record garantiu média de 6,7 pontos, pico de 7,5 pontos e share de 10,3%. Na capital fluminense, o SBT,atingiu o terceiro lugar com 2,6 pontos, mesmo índice registrado pelo SBT Brasil. A Band ficou em quarto, com 1,5 pontos.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA/ GSP E GRJ