Justin Timberlake é preso por dirigir embriagado em Nova York

Famosos e TV |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Justin Timberlake deverá ser acusado formalmente em breve, diz a BBC (Reprodução Instagram @justintimberlake)

O cantor Justin Timberlake foi preso na madrugada desta terça-feira (18) ao dirigir embriagado em Lonkg Island, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e continua sob custódia da polícia, de acordo informações do site TMZ.

Ainda segundo o portal, ele estava em uma festa e, logo depois que começou a dirigir, passou por uma placa de PARE sem obedecer e os policiais e começaram a segui-lo. Timbelake tentou desviar, mas fo parado e se recusou a fazer o bafômetro.

O Ministério Público do Condado de Suffolk informou que “em 18 de junho de 2024, Justin Timberlake foi preso em Sag Harbor por dirigir embriagado. Ele será processado no Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village esta manhã. Neste momento, não temos mais comentários.”

Sag Harbor é uma vila costeira nos Hamptons, a cerca de 160 quilômetros da cidade de Nova York. No verão, é um ponto de encontro para visitantes ricos.

Publicidade

A estrela pop já falou abertamente sobre procurar ajuda para beber em excesso.

Timberlake estava retomando uma turnê do seu sexto álbum “Everything I Thought It Was”. Ex-membro NSYNC, Timberlake é ator, compositor e um dos artistas musicais mais vendidos do mundo.

Timberlake estava programado para realizar dois shows em Chicago neste fim de semana, seguidos de um show no Madison Square Garden, em Nova York, na próxima terça-feira.