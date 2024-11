Kanye West é um clone? Apresentadora sugere teoria envolvendo o rapper Em podcast, Kristin Cavallari ainda mencionou Britney Spears, alegando que a cantora passou por mudanças que não se limitam apenas à aparência física Famosos e TV|Do R7 15/10/2024 - 17h26 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kristin Cavallari reforça crença em sua teoria: "Eu realmente acredito nisso com cada parte do meu ser" Reprodução/Instagram/@kristincavallari e @wkenyeyeeyz

Durante um episódio do podcast Let’s Be Honest, Kristin Cavallari e seu colega, Justin Anderson, entraram em uma discussão sobre teorias da conspiração.

Kristin sugeriu que o rapper Kanye West poderia ser um clone. “Eu acredito de todo o coração no que vou dizer. Acho que existem clones. E acho que Kanye é um clone. Vou te explicar por quê. Ele costumava falar muito sobre os Illuminati e, um dia, disse: ‘Se eu sumir e voltar diferente, não sou eu’. Lembra quando ele desapareceu por um tempo? Compare as fotos antigas com as atuais. Não é a mesma pessoa.”

Cavallari acredita que Kanye West não apenas mudou fisicamente, mas que essa transformação pode ter causas mais profundas. Entre brincadeiras, ela pediu para não ser “cancelada” por Hollywood, mas reafirmou sua teoria: “Eu realmente acredito nisso com cada parte do meu ser”.

Kanye West não foi o único alvo das teorias. Kristin e Justin também comentaram sobre Britney Spears: “Ela fala diferente. Ela parece diferente, mas não apenas por causa da cirurgia plástica”.

Segundo a OK Magazine, enquanto o podcast estava no ar, alguns fãs apoiaram as teorias discutidas. Um deles escreveu: “Salve Kristin! Ela está falando a verdade! Proteja-a a todo custo”.