Leonardo Medeiros elogia efeitos especiais de 'Gênesis'

'Ele é muito malvado', disse o ator sobre Zeno

Em Gênesis, a mais nova superprodução da Record TV, que estreia no dia 19 de janeiro, Leonardo Medeiros ficou impressionado com os efeitos especiais que a trama dirigida por Edgard Miranda levará ao telespectador. Na pele do vilão Zeno, o ator integra a fase de Nóe.

"Quando tem a cena do Dilúvio, a quantidade de água que aparece de todos os cantos... Eu nem entendia, nem esperava. A água começou a subir um metro e meio dentro do cenário, foi muito impressionante", contou. "Trabalho há 40 anos com filmagens e nunca vi uma coisa tão espetacular", acrescentou.

Acostumado a trabalhar em estúdio comuns e locações externas, Leonardo comparou as cenas que gravou com as de um filme de ação, "onde a exigência que tem sobre o trabalho é de outra ordem". "O bacana da novela é justamente o investimento nos efeitos especiais. Acho que as novelas da Record TV deram um grande salto na teledramaturgia com isso", reforçou.

Elenco de 'Gênesis' mostra bastidor de gravações no Marrocos

Sobre o personagem Zeno, Medeiros foi direto. "Ele é muito malvado, não tem por onde defendê-lo (risos)", declarou. "Acho muito legal quando a gente consegue tornar o vilão uma figura divertida, interessante. Essa coisa maquievista, do bem e do mal, porque todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, alguns mais, alguns menos. Mas o vilão é sempre interessante. Ele apresenta sempre um desafio muito grande para o ator", finalizou.

