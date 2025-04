Louise Clós mostra parte da família de Bárbara em Até Onde Ela Vai Nova produção da Seriella Productions iniciou as gravações no mês de novembro, no Rio de Janeiro Famosos e TV|Do R7 19/12/2023 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Louise Clós mostra família de Bárbara em Até onde ela vai

Após viver Damaris em Reis, Louise Clós está de volta à dramaturgia com Bárbara, protagonista da série Até onde ela vai, nova produção da Seriella Productions.

O projeto, dirigido por Felipe Cunha, iniciou as gravações em novembro, e conta com Louise e Marcéu Pierrotti nos papéis principais.

No seu Instagram oficial, a atriz publicou uma imagem de Bárbara e parte da família na série. No clique, ao lado de Louise, estão Rose Brant, Renata Loureiro e Jefferson da Fonseca. “Bárbara e parte de sua família em Até Onde Ela Vai. Gravações iniciadas com uma equipe supercompetente e um processo lindo que me enche de alegria”, escreveu.

Confira a publicação:

Fique ligado! Até onde ela vai estreia em 2024 no Univer Vídeo.