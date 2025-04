Louise Clós revela desafios de viver a protagonista de Até Onde Ela Vai Atriz interpreta Bárbara na nova produção da Seriella Productions, que estreia nesta segunda (14) na RECORD Famosos e TV|Bianca Godoi, do site oficial 27/01/2024 - 02h34 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h55 ) twitter

Louise Clós é a protagonista de Até Onde Ela Vai Reprodução/Instagram

Louise Clós tem se dedicado para dar vida a Bárbara em Até Onde Ela Vai, produção da Seriella Productions. Em entrevista ao site oficial, a atriz contou detalhes da preparação, rotina de gravações, desafios de interpretar uma protagonista e as expectativas para a estreia, além de relembrar o início do projeto.

“Foi bem intenso, eu ainda estava em Reis quando recebi o convite para participar de Até Onde Ela Vai. Damaris foi um presente para mim, fiquei muito feliz, e Bárbara veio para completar. Com o fim das gravações, comecei a estudar o roteiro dos dez episódios. Então, foi praticamente uma sequência, mas, com certeza, em um ritmo muito maior".

Para interpretar a protagonista, a atriz se preparou durante dois meses. “Fiz preparações online e presencial com a Andrea Avancini. Foram muitas pesquisas e laboratórios. Também estudei várias referências da personagem. A preparação foi física e mental, porque eu sabia que viria uma ‘batida’ pesada de gravações e também pela história da Bárbara. Perdi seis quilos com acompanhamento médico. Também passei por consultas com fonoaudiólogos para diminuir o meu sotaque do Rio Grande do Sul e aprender o carioca, já que a história se passa no Rio de Janeiro”.

A rotina de Louise ficou ainda mais agitada quando as gravações começaram. “Tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, o melhor momento da minha vida. Eu já tinha feito protagonistas, mas em projetos menores. Com essa intensidade, é a primeira vez. São doze horas por dia em locações por todo o Rio de Janeiro, não gravamos em estúdio. Essa personagem está em 90% das cenas e, quando chego do set, ainda preciso estudar e me preparar para o dia seguinte. Tem sido uma maratona, mas estou muito feliz. São 85 profissionais envolvidos. Todos trabalhando juntos para o projeto acontecer”.

O enredo da trama também tem sido um desafio para a atriz. Até Onde Ela Vai é baseado em fatos reais que envolvem eventos paranormais. “É uma responsabilidade ainda maior, mas a Raphaela Castro soube traduzir a história real para um roteiro de uma forma muito eficiente e talentosa. Então, saber que essa mulher existiu e passou por tudo isso, é incrível. A série é sobre escolhas, traumas, cicatrizes, mas também sobre resiliência, perdão, fé e redenção. É um orgulho dar vida a uma personagem tão complexa, com tantas camadas. É um presente para qualquer ator”.

Felipe Cunha é o diretor da trama Divulgação/Seriella Productions

Louise ainda elogiou a direção de Felipe Cunha, que também esteve no elenco de Reis como o profeta Natan. “Ele é extremamente sensível. A condução dele é ímpar e nos dá um direcionamento muito diferenciado. Esse projeto é um divisor de águas na minha vida e carreira. Estou muito feliz com a equipe, a arte, o figurino, o roteiro, tudo isso faz com que tenhamos muito prazer em fazer parte”.

A atriz também revelou ter boas expectativas para a estreia de Até Onde Ela Vai. “Espero que o público goste muito, e se surpreenda tanto quanto eu me surpreendi, lendo o roteiro e dando vida a essa mulher tão potente, forte e humana. É o momento mais importante da minha vida e me propus a fazer o melhor possível”.

Fique ligado! Até Onde Ela Vai estreia nesta segunda (14) na RECORD.

Atores destacam a importância da série Até Onde Ela Vai

Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!