Luana Piovani volta a criticar Scooby: ‘Está tentando fazer mal para a mãe dos seus filhos’ Atriz fez um novo desabafo depois de toda a repercussão sobre o processo aberto pelo surfista contra ela, em Portugal Famosos e TV|Do R7 27/01/2023 - 10h50 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Instagram, Piovani fez novo desabafo sobre a briga com Pedro Scooby

Luana Piovani gravou mais vídeos para comentar a troca de farpas com Pedro Scooby.

Desta vez, ela falou de toda a repercussão ao ter revelado que está sendo processada pelo surfista: “Tenho repostado todas as inúmeras advogadas que trabalham na vara familiar e que estão repostando o meu caso porque eu mais uma vez virei um ‘case’, né? Graças a Deus que Deus me deu essa força, essa coragem de não me calar, em todas as situações, né gente?”.

A atriz afirmou que não vai deixar de falar sobre nenhum assunto importante: “Não é a primeira e Deus ajude que não seja a última, porque se eu nasci com essa força, que ela seja utilizada da melhor maneira possível”.

Luana voltou a alfinetar o ex-marido e citou o processo movido por ele: “Para vocês prestarem atenção que isso é muito comum. Genitores e responsáveis incoerentes de todo o mundo usam dessa mesma tática para tentar calar, amedrontar e acuar as mães. É para vocês entenderem como o negócio é sério”.

‌



Ela ainda refletiu sobre se preocupar com o futuro dos filhos: “Eu tenho essa força, essa voz. Imagina quem não tem isso! É um perrengue que passa porque não chega pensão, porque o pai permite isso e aquilo. E nós, mães, sempre preocupadas porque a gente não pensa no agora. A gente está sempre lá na frente!”.

Piovani também disse que Pedro estaria tentando fazer mal a ela: “E o mais louco de tudo isso é que o genitor tem uma história terrível de separação dos pais, e está aí tentando fazer mal para a mãe dos seus filhos. A pessoa passa por uma história, mas não quer proteger os seus daquilo que passou”.

‌



Confira abaixo o vídeo publicado pela atriz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luana Piovani e Pedro Scooby brigam publicamente há mais de três anos por causa dos filhos

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Luana Piovani e Pedro Scooby viraram assunto nas redes sociais e na mídia nesta quinta-feira (26). A atriz revelou que o surfista e ex-marido entrou com um processo contra ela. Piovani explicou que a ação foi aberta na Justiça depois que ela reclamou q... Luana Piovani e Pedro Scooby viraram assunto nas redes sociais e na mídia nesta quinta-feira (26). A atriz revelou que o surfista e ex-marido entrou com um processo contra ela. Piovani explicou que a ação foi aberta na Justiça depois que ela reclamou que Scooby não teria pago a pensão dos três filhos deles, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. Porém, essa não foi a primeira briga que envolve o ex-casal. Desde a separação, em 2019, os dois dão o que falar nas redes sociais. Logo após o término, a modelo já começou a fazer declarações polêmicas sobre o ex-marido, além de alfinetar o comportamento do surfista como pai. Confira, a seguir, algumas das tretas dos dois