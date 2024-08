Lucas de Albú faz tatuagem para eternizar participação no reality show ‘A Grande Conquista 2′ Modelo e nutricionista tatuou a logomarca do programa exibido pela RECORD Famosos e TV|Do R7 02/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h51 ) ‌



Lucas fez tatuagem para eternizar 'A Grande Conquista 2' Fotos de Reprodução/Instagram @lucasdealbu e Divulgação

Lucas de Albú ex-participante do reality show A Grande Conquista 2, transmitido pela RECORD, decidiu eternizar sua primeira participação em um reality show, o que foi muito marcante para sua carreira artística.

Lucas de Albú comentou que a participação no reality show foi um grande sonho realizado: “Foi uma experiência incrível, indescritível e única. Foi algo que eu quero levar pra vida!”, comentou Lucas. De Albú tatuou a logomarca do programa juntamente com a frase “Mente forte não habita em corpo fraco”, e o responsável pelo trabalho foi o tatuador Matheus Guerreiro.

Lucas de Albu é natural da cidade de Fortaleza, Ceará, é graduado em nutrição pela Universidade de Fortaleza, estudou por dois anos na Instituição Toronto Metropolitan University e é pós-graduado em nutrição esportiva e estética. Tem mais de 67 mil seguidores no Instagram e nas redes sociais mostra o seu lifestyle, dicas de nutrição e receitas. É praticante de musculação, crossfit, muay thai e surf.