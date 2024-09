Mãe de terceira filha de Neymar rebate críticas à amamentação Amanda Kimberlly fez uma publicação em suas redes sociais com Helena, de dois meses, e desabafou Famosos e TV|Do R7 08/09/2024 - 14h15 (Atualizado em 08/09/2024 - 14h15 ) ‌



Amanda Kimberlly e a filha, Helena Reprodução/Instagram @akimberllya @eugustavolimaph

Em uma publicação em sua rede social feita neste domingo (8), Amanda Kimberlly mostrou a filha Helena, de dois meses, do relacionamento com o jogador Neymar, e rebateu as críticas sobre amamentação. A modelo foi alvo de comentários negativos depois que a atriz Maisa Silva esteve em sua casa e postou um registro dando leite para a bebê com uma mamadeira.

“Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa (muitos fakes) que diz saber tudo (muitas até afirmam) sobre a minha, agora a pauta é a amamentação da minha filha. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza… Mas o melhor e maior de todos era o amor. Por um mês eu consegui viver a amamentação, infelizmente minha saúde mental atrapalhou muito esse processo, foram dias e noites indo até o meu limite”, desabafou Amanda.

A modelo mostrou o apoio a outras mães que passam por problemas envolvendo a saúde mental durante a maternidade. “Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir, parabéns também para as mamães que passaram pelo que passei. Você não é menos mãe por isso”, completou.

Amanda Kimberlly desabafa em rede social Reprodução/Instagram @akimberllya