Mãe de Virgínia se irrita com geladeira de R$ 50 mil que não gela: 'Vou arrancar ela daqui' Segundo Margareth, nem a visita de um técnico conseguiu resolver o problema do eletrodoméstico Famosos e TV|Estadão Conteúdo 05/08/2024 - 17h54 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h54 )



Geladeira cara falhou em gelar a água de um dia para o outro, segundo a mãe de VIrgínia (Reprodução/Instagram/Virginia Fonseca)

A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Sarrão, se queixou do funcionamento de uma geladeira avaliada em cerca de R$ 50 mil. “Desde ontem essa água está aqui e não gela”, se irritou Sarrão em um vídeo publicado pela filha no (3), nos stories do Instagram.

Segundo ela, uma equipe de técnicos foi até o local, mas não resolveu o problema. “Nós já falamos isso não sei quantas vezes. Eles vêm aqui, falam que mexem, mas não arrumam nada. Nós queremos solução!”, exigiu.

O modelo, de 890 litros, tem quatro portas e foi instalado na mansão onde vive a sogra de Zé Felipe com a família, em Goiânia. “A geladeira não gela. Essa água está aqui desde ontem”, se queixou. “Vou arrancar ela daqui.”