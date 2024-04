Marcéu Pierrotti celebra participação em Até Onde Ela Vai: ‘Orgulho de fazer parte’ 

Alto contraste

Marcéu Pierrotti comenta estreia da série Marcéu Pierrotti comenta estreia da série (Divulgação/Seriella Productions)

Marcéu Pierrotti está em Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, como Sidney, personagem que foi marido da protagonista Bárbara (Louise Clós).

O ator compartilhou com os seguidores o orgulho em participar da série e revelou os assuntos tratados na história.

"É sobre traumas, e como vivemos, convivemos. Com eles, com nós, com os outros. Uma história muito forte. Uma história real. Um trabalho que me orgulho muito de fazer parte”, comentou o ator.

Confira o post de Marcéu:

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo. Assista agora!