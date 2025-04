Marcéu Pierrotti destaca preparação para Até Onde Ela Vai: ‘Personagem mais difícil que já fiz’ Ator comenta a experiência de viver Sidney e fala sobre a parceria com Louise Clós e Felipe Cunha na produção Famosos e TV|Gabriel Alberto, do site oficial 09/03/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcéu Pierrotti é Sidney em Até Onde Ela Vai Divulgação/Lucio Luna

Em Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo que estreia nesta segunda (14) na RECORD, Marcéu Pierrotti vive Sidney, rapaz simpático e estimado por todos à sua volta.

O ator tem se preparado de forma intensa para o que considera ser o trabalho mais desafiador de sua carreira e detalhou em entrevista exclusiva ao site oficial como o personagem impacta seu dia a dia.

“Acho que é o personagem mais difícil que já fiz, sem dúvidas. Ele precisa de uma atenção integral. Quando falo isso, é para além do set [de gravação]”, afirmou.

Marcéu explicou que a criação do personagem começou antes das gravações, com rodadas de estudo com Andrea Avancini, preparadora de elenco da série.

‌



“É uma belíssima preparação, está sendo maravilhoso. Falo isso porque a gente está gravando e hoje estou aqui na RECORD ainda, trabalhando com ela”, revelou o ator, que no dia da entrevista ia estudar com colegas de elenco no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions cenas que ainda seriam gravadas.

A complexidade de Sidney tem mexido com as emoções de Marcéu também fora do set:

‌



A preparação para a série é intensa Divulgação/Renata Loureiro

“Para entender o porquê de ele agir dessa forma, tento criar a dinâmica de pensamento dele. Faço trabalho psicológico, minha mãe é psicóloga, então converso muito com ela”.

Até Onde Ela Vai tem dez episódios e é baseada em fatos reais. Na série, Marcéu contracena com Louise Clós e é dirigido por Felipe Cunha. Os três trabalharam juntos em Reis. Na superprodução da RECORD, Marcéu viveu Itai, enquanto Louise e Felipe viveram, respectivamente, Damaris e Natan.

‌



Marcéu contou que, na época das gravações de Reis, conversou com Felipe sobre a possibilidade de trabalharem juntos, e a chance surgiu logo em seguida com o projeto da Seriella Productions para o Univer Vídeo. Ao falar do diretor, o ator destacou o cuidado e sensibilidade de Felipe Cunha na condução do projeto.

“O Felipe é muito inteligente, um diretor novo que acho que tem um futuro gigante, com uma visão estética muito interessante”.

Louise é outra parceira de Marcéu no projeto com quem o ator compartilha afinidades na vida profissional como entusiastas da produção e direção teatral.

Marcéu trabalhou com Louise Clós em Reis Reprodução/Instagram

“Já queríamos trabalhar juntos há bastante tempo. Ela é uma profissional que faz teatro e dirige também, então a gente se admira há um tempo. Quando surgiu esse projeto, já tínhamos uma conexão”, revelou Marcéu.

Sobre a principal mensagem que Até Onde Ela Vai busca transmitir, o ator aproveitou para trazer a importância de olhar para questões doloridas da nossa vida.

“Acho que tem o lugar de ‘olhe para o seu trauma’. Seja generoso e carinhoso com você, mas olhe para essa ferida. Não a coloque na gaveta e a esqueça, porque em algum momento vai explodir e voltará monstruosa, machucando você e todos ao redor”, finalizou.

Fique ligado! Até Onde Ela Vai estreia nesta segunda (14), às 22h45, na RECORD.

Atores destacam a importância da série Até Onde Ela Vai

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!