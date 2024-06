Maria Joana conta que está ansiosa para interpretar Enlila em 'Gênesis'

Famosos e TV |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Maria Joana viverá Enlila, Rainha de Ur, em 'Gênesis'

Maria Joana estreia na telinha da Record TV no próximo dia 19 junto com a nova superprodução da emissora Gênesis. Em seu primeiro papel na casa, a atriz já vai encarar o desafio de viver a vilã Enlila, Rainha de Ur, que é uma psicopata e obcecada por poder.

Em entrevista ao R7, a artista contou que Enlila é um grande presente e que estava ansiosa para viver uma vilã. "Nos processos de preparação da novela, a nossa preparadora Fernanda Guimarães foi me falando que minha personagem era uma psicopata. Eu fiquei muito feliz de poder estudar sobre esse universo", contou ela.

Embora conhecesse a história de Enlina, Maria Joana disse que as palestras antes das gravações foram fundamentais para mergulhar na personagem. "Foi o mais legal. Cada fase teve uma palestra, então, conseguimos tirar dúvidas e entender mais sobre cada uma. Temos uma equipe muito dedicada, acho que foi o processo que tive mais tempo de mergulhar e experimentar. Que sorte a nossa", explicou.

Diferente dos atores Pérola Faria, Bianka Fernandes e Nando Rodrigues, Maria Joana revela que não precisou ficar careca ou fazer uma grande transformação para interpretar Enlila, mas ainda assim a sua caracterização é demorada. "Acredito que estamos a serviço do nosso personagem e assim consequentemente nosso corpo. No caso da minha personagem, Enlila usa peruca e demora cera de 2h30 para ficar com a cara dela. Por isso deixo aqui o meu muito obrigada e minha admiração por toda equipe de caracterização."

Publicidade

Enlila ainda viverá um conflito na trama com Nadi — personagem de Camila Rodrigues —, uma das mulheres mais cobiçadas de Ur. "É uma relação de amizade por interesse", disse a atriz, que não deu muitos spoilers sobre o que está por vir. "Eu estou super empolgada de gravar e conhecer cada vez mais a Camila. Nos divertimos muito! Posso dizer que o bicho vai pegar! Estou louca para que vocês vejam!"

Além de Maria Joana, outros grandes nomes já foram confirmados no elenco da superprodução bíblica, como Flávio Galvão, Oscar Magrini, Francisca Queiroz, Giuseppe Oristanio e Igor Rickli.

Publicidade

Siga o perfil da novela Gênesis no Instagram

Veja as histórias das mulheres que marcam a trama de Gênesis

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share No próximo dia 19, estreia a mais nova superprodução da teledramaturgia da Record TV: Gênesis. A novela, escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, conta com um grandioso elenco feminino que será responsável por retratar e dar ... No próximo dia 19, estreia a mais nova superprodução da teledramaturgia da Record TV: Gênesis. A novela, escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, conta com um grandioso elenco feminino que será responsável por retratar e dar vida às marcantes mulheres da Bíblia. A seguir, confira quem são essas atrizes e suas personagens