Meio-irmão de Lisa Marie Presley revela estar ansioso para escrever livro revelador Navarone Garibaldi teve uma relação complicada com Lisa Marie, especialmente no período de dependência química Famosos e TV|Do R7 18/10/2024 - 19h06 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h06 )

Familiares tentam convencer Navarone Garibaldi de não expor assuntos delicados em novo livro Reprodução/Instagram/@nava_rone e @lisampresley

O livro póstumo de memórias de Lisa Marie Presley, From Here to the Great Unknown, chamou atenção por suas revelações. Mas, a possibilidade de outro livro, desta vez escrito por Navarone Garibaldi, seu meio-irmão, tem causado preocupação na família Presley.

Navarone, que é filho de Priscilla Presley com o produtor Marco Garibaldi, tem atraído atenção por sua intenção de escrever um livro revelador sobre sua vida e os bastidores da famosa família Presley. Porém, parece que seus familiares estão tentando convencê-lo a não expor certos assuntos, revelou o jornal In Touch.

Navarone teve uma relação complicada com Lisa Marie, marcada tanto por bons momentos quanto por dificuldades, especialmente relacionadas ao período de dependência química.

Ele já falou abertamente sobre suas próprias lutas contra o vício, incluindo o uso de heroína e fentanyl. Hoje, em recuperação, Navarone utiliza sua experiência para educar jovens sobre os perigos do abuso de substâncias, participando de palestras e turnês educativas.