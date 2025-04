Modelo com rara condição cerebral, Lucy Markovic morre aos 27 anos Ainda na adolescência, jovem australiana foi destaque de um reality de moda Famosos e TV|Do R7 11/04/2025 - 16h40 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h40 ) twitter

A condição rara que Lucy enfrentava entope vasos sanguíneos malformados e podem causar danos cerebrais ou até mesmo levar a derrames Reprodução/X/Nyrakraal

A modelo australiana Lucy Markovic, que participou do reality show Australia’s Next Top Model, morreu aos 27 anos. O anúncio foi feito pela agência responsável por gerenciar sua carreira na última quinta-feira (10).

Markovic era adolescente quando competiu na nona temporada do reality australiano, em 2015. Ela ficou em segundo lugar, perdendo a final para Brittany Beattie.

Há cerca de três semanas, Lucy revelou que passaria por uma cirurgia por conta de uma malformação arteriovenosa cerebral (MAV). Trata-se de uma condição rara em que vasos sanguíneos malformados podem causar danos cerebrais significativos e levar a derrames.

Lucy chegou a relatar que vinha sofrendo episódios de convulsões e que a condição em seu cérebro era do tamanho de uma “bola de golfe”.

Quando descobriu os cuidados que passaria a ter com a sua saúde, falou sobre o assunto em suas redes sociais, publicou uma foto mostrando o exame de tomografia cerebral e escreveu:

“Uma enchente de emoções neste momento. A vida é uma jornada e estou pronta para o próximo capítulo”.

A agência Model Management, responsável por gerenciar sua carreira, publicou uma homenagem nas redes sociais e destacou o legado deixado por Lucy, ressaltando a sua personalidade marcante no universo da moda.

“Ela trouxe elegância, força e beleza para seu trabalho. Mas mais do que isso, ela trouxe a si mesma - seu calor, seu riso, sua luz”, escreveu.

