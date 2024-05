Monique Alfradique é confundida com Madonna no Forte de Copacabana Atriz, que gravava para o programa que comanda, foi abordada por fãs, e levou a situação com bom humor

Monique foi confundida com Madonna enquanto gravava em Copacabana (Reprodução/Instagram)

A atriz Monique Alfradique esclareceu a situação que passou por causa da cantora Madonna, enquanto gravava seu programa Beach Life, no Forte de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi confundida com a cantora, que realmente se encontra no Rio de Janeiro para apresentar o show de encerramento da Celebration Tour, nesse sábado (4), mas levou a situação com bom humor.

”Estou aqui, gravando meu programa, Beach Life. E hoje, chegando para filmar na diária, de manhã, recebo a notícia de que Madonna está no Forte de Copacabana. Falei: ‘Como assim, a Madonna estava no Forte de Copacabana ontem e eu não falei com ela?’. Quando entro na matéria, quem era a Madonna? Eu. A Madonna de Niterói”.

A atriz brincou com a situação: “Amei ser confundida, porque para mim ela é uma referência de mulher forte, autêntica, independente. Eu sou fã dela desde sempre. Estarei no show sábado”, completou.

Monique finalizou o vídeo com um convite para a cantora: “Madonna, quer gravar o Beach Life comigo no Forte de Copacabana dessa vez de verdade? Beijo”.