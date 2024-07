Murilo Cezar será o protagonista da série Paulo, O Apóstolo Ator vai interpretar o personagem principal da superprodução escrita por Cristiane Cardoso; saiba curiosidades sobre o artista Famosos e TV|Do R7 19/07/2024 - 13h44 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h44 ) ‌



Murilo Cezar vai protagonizar Paulo, O Apóstolo, nova série bíblica Reprodução/Instagram

Murilo Cezar é o escolhido para protagonizar Paulo, O Apóstolo, nova série bíblica escrita por Cristiane Cardoso e produzida pela Seriella Productions. No Instagram, a autora mostrou ao público um pouco do trabalho no projeto e revelou, nos comentários, que Murilo será o responsável por dar vida ao apóstolo.

Aos 38 anos, além de atuar, Murilo é apresentador e empresário. Formado em Administração de Empresas, o paulista iniciou a carreira na moda e trabalhou em diferentes campanhas no Brasil e na Europa.

Murilo Cezar iniciou a carreira como modelo e trabalhou na Europa Reprodução/Instagram

Formado em Artes Dramáticas, Murilo iniciou diversos estudos e pesquisas na área e se aprimorou na linguagem do audiovisual. Ele vem construindo uma sólida carreira nos últimos anos e inclusive ganhou o prêmio de Melhor Ator de Novela em 2019, concedido por uma revista conhecida nacionalmente.

Com 1,89m, o ator também faz sucesso nas redes sociais, onde tem quase 2 milhões de seguidores, com quem compartilha a rotina do dia a dia e suas inspirações.

Agora, Murilo se prepara para mais um grande desafio, o início dos trabalhos como o protagonista Paulo.

Conheça mais sobre o ator: