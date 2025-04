Namorado de Sandy é acusado de fraudes em plano de saúde que superam R$ 2 milhões Médico foi processado por uma das principais operadoras do país por ‘fracionamento de notas fiscais’ Famosos e TV|Do R7 09/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h29 ) twitter

Namorado de Sandy é acusado de fraudes em plano de saúde entre 2022 e 2024 Reprodução/Instagram/@drpedroandrade

O namorado da cantora Sandy, Pedro Gomes de Andrade, tornou-se réu em um processo movido por uma das principais operadoras de planos de saúde do Brasil. Ele é médico especializado em nutrologia e proprietário de uma clínica em São Paulo.

A ação judicial, que teve início em outubro de 2024, envolve suspeitas sobre a forma como o profissional declarava consultas e procedimentos médicos para fins de reembolso.

Segundo a operadora, o médico teria adotado o fracionamento de recibos como estratégia para elevar os valores reembolsáveis aos pacientes. Trata-se de uma prática irregular que consiste em dividir um único procedimento ou atendimento em vários recibos menores, com o objetivo de simular múltiplos serviços e, assim, obter reembolsos mais altos.

Segundo a empresa, o golpe teria causado um impacto milionário em seus cofres.

No levantamento realizado pelo processo da empresa, Pedro teria realizado o fracionamento de recibos entre 2022 e 2024. Foram identificadas 6.637 solicitações de reembolso, que somaram cerca de R$ 2,7 milhões, dos quais R$ 2,3 milhões foram efetivamente pagos à clínica do médico.

A empresa considera que os números são fora do comum, como repetição de valores e emissão de documentos fiscais em datas em que o médico estaria em viagem internacional, o que resultou em suspeitas contra o médico.

Por meio de uma liminar, a juíza Edna Kyoko Kano, da 18ª Vara Cível de São Paulo, acatou parcialmente o pedido da operadora. Na decisão, determinou que Gomes de Andrade está proibido de continuar emitindo recibos ou notas fiscais com valores fracionados.

Caso o médico volte a emitir notas com valores fracionados, será multado em R$ 5 mil por ocorrência, com um limite total de R$ 200 mil.

A denúncia teve como base uma auditoria conduzida pela operadora de seguros SulAmérica, que analisou os registros da clínica entre janeiro de 2022 e outubro de 2024.

A decisão foi mantida em fevereiro de 2025 pelo desembargador Miguel Ângelo Brandi Júnior, da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, após a análise de um recurso apresentado pela defesa.

Em seu despacho, o juiz argumentou que as acusações da empresa demonstram que a fraude não é um caso isolado e que a prática ocorre com frequência. “Aduz que a conduta dos requeridos não reflete uma prática isolada, mas o seu efetivo modo de trabalhar, que aparenta ser fraudulento, já tendo sido expedido milhares de documentos fiscais baseados nas más práticas de reembolso assistido ou fracionamento de notas, além de inconsistências de informações sobre atendimentos realizados em data em que o médico não estava presente na clínica, acenando para falsificação de comprovantes de pagamento”, diz.

O que diz a defesa

No processo, a defesa do médico nega qualquer irregularidade. Segundo os advogados, os serviços foram devidamente prestados e as notas fiscais emitidas seguiram todos os critérios legais.

A defesa também argumenta que muitos dos atendimentos foram realizados por telemedicina, o que justificaria as datas coincidentes com a ausência física do médico na clínica.

Além disso, os advogados afirmam que os reembolsos são solicitados diretamente pelos próprios pacientes e que a clínica, segundo eles, não obtém lucro direto com essas solicitações.

A clínica de Pedro Gomes de Andrade é localizada em uma das regiões mais valorizadas da capital paulista e é conhecida por oferecer atendimentos personalizados.

