“Não te suporto": Deolane detona Blogueirinha e expõe mensagens nas redes sociais As críticas surgiram após o ator João Vicente e a apresentadora ironizarem o relacionamento da advogada com Fiuk Famosos e TV|Do R7 15/10/2024 - 14h24 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deolane detona Blogueirinha e João Vicente após ser mencionada em entrevista Reprodução/Instagram/ @dra.deolanebezerra e @joaovicente27

Deolane Bezerra, influenciadora e advogada, que recentemente deixou a prisão por suposto envolvimento com jogos ilegais, publicou nesta segunda-feira (14) em suas redes sociais mensagens trocadas com a Blogueirinha e aproveitou para criticá-la publicamente.

Na postagem, Deolane escreveu para a apresentadora do “De Frente com a Blogueirinha”: “Primeiramente, gostaria de te falar que não te suporto. Segundo: não vou ao seu programa, acho uma bost*. E terceiro: aproveita meu hype que você está precisando (suas maldades não estão colando mais)“.

Em postagem nas redes sociais, Deolane disparou: "Não te suporto" Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra

Isso aconteceu depois que o nome de Deolane foi mencionado no programa, durante uma entrevista com o ator João Vicente. Ao falar sobre Fiuk, João Vicente comentou: “Quando conheci o Fiuk, ele era uma estrela de Hollywood. Andava com segurança, era protagonista de Malhação, pegando todo mundo... era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom“.

Blogueirinha respondeu com ironia: “Deve estar cheio de segurança. Deve continuar a mesma coisa, mas por outros motivos.”

‌



A advogada não só atacou Blogueirinha, mas também aproveitou para mandar uma indireta para João Vicente: “Quarta e última… avisa para o seu convidado que o que ele quer tá mole!”.

Vale lembrar que Blogueirinha já havia sido criticada pelas irmãs de Deolane em setembro, quando fez piada sobre a prisão da advogada. As irmãs, Dayanne e Daniele, ameaçaram processar Blogueirinha, mas não deram continuidade ao caso.