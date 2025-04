‘Não tenho mais saúde para fazer musical’, diz Miguel Falabella em espetáculo de despedida Ator tomou decisão após machucar a panturrilha; ele está em cartaz com ‘Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do fórum’ em SP Famosos e TV|Vicente Andrade*, do R7 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 ) twitter

Miguel Falabella é Pseudolus na comédia musical Reprodução: Divulgação

O espetáculo estrelado por Miguel Falabella, Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do fórum, estreou em São Paulo, em março. Dirigida por Bárbara Guerra, a peça marca a despedida de Falabella dos musicais.

Em entrevista ao R7, o ator confirmou que esta será sua última atuação em peças do gênero. A decisão veio após uma lesão na panturrilha direita. “Não tenho mais saúde para fazer musical. Quero me despedir com alguma coisa que eu possa reunir meus amigos todos no palco”, afirmou.

Visivelmente emocionado, Falabella explicou que queria encerrar sua trajetória nos musicais reunindo antigos companheiros de palco. Ele também pontuou a dificuldade nos ensaios em meio à lesão. “Já quase me quebrei todo aqui, a panturrilha arrebentou e eu falei: ‘Bom, é a chance de eu encontrar meus amigos de toda uma vida’, e, aí, a peça foi feita”, disse o ator, que interpreta o protagonista, Pseudolus.

A comédia é uma adaptação do clássico da Broadway A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, listado entre os cem melhores musicais da história pela revista britânica Whats On Stage e conta a história de Pseudolus, um escravo determinado a conquistar sua liberdade. Para isso, ele promete ajudar seu jovem amo, Hero (Lucas Colombo), a conquistar Philia (Luci Salutes).

Elenco do musical 'Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do fórum' Reprodução/Instagram @umacoisaengracadaaconteceu

O espetáculo mantém elementos clássicos da peça original, mas traz uma roupagem contemporânea, visível na cenografia, sonoplastia e figurino. “Trouxemos o clássico, mantivemos algumas características marcantes da obra e tentamos dar esse nosso jeitinho brasileiro, trazendo um pouco da modernidade de hoje”, explica a diretora, Bárbara.

A peça estará em cartaz até o dia 8 de julho.

*Sob supervisão de Thaís Sant’anna