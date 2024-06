O que é ‘Nepobaby’? Buscas por termo usado por Sasha Meneguel disparam no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Sasha Meneguel diz ser 'Nepobaby'; conheça termo Reprodução/Instagram

As buscas pelo termo ‘Nepobaby’ usado Sasha Meneguel durante o evento de lançamento da sua nova marca de roupas dispararam no Google entre a noite de segunda-feira (10) e as primeiras horas desta terça (11), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O termo é uma abreviação da expressão “nepotism baby” (“bebê do nepotismo”, em tradução para o português), que se refere a pessoas que são filhos de famosos e, por isso, são privilegiadas profissionalmente. O dicionário Aurélio define a palavra nepotismo como “prática de atribuição de cargos políticos ou funções públicas a membros da própria família”.

O pico de buscas por 'Nepobaby' ocorreu às 20h de ontem. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo são: Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “nepo baby”, “sasha” e nepobaby o que é”. Confira abaixo o desempenho: