Oscar 2025: acompanhe a live de esquenta do R7 Transmissão acontece neste domingo (2), a partir das 19h30 no YouTube do parceiro Estação Nerd Famosos e TV|Do R7 02/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 02/03/2025 - 19h10 )

Chegou a hora! O Oscar 2025 acontece neste domingo (2) e, a partir das 19h30, o R7, em parceria com o portal Estação Nerd, faz uma live de aquecimento para a maior premiação do cinema mundial.

Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, André Guerra, do Estação Nerd, e Lello Lopes, do blog Cinema de Segunda do R7, vão comentar tudo sobre os indicados e especular sobre as possíveis vitórias brasileiras.

Clique aqui e acompanhe!